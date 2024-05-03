Пятница, 3 мая, 2024

В Рязанской области леса обработают специальным препаратом от шелкопряда

Автор: 7info

Опубликовано

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В Рязанской области с 15 мая по 10 июня на территориях Клепиковского, Криушинского, Солотчинского, Спасского и Тумского лесничеств собираются провести обработку лесов от непарного шелкопряда. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования.

Для обработки наземным способом будут использовать препарат с действующим веществом Bacillus thuringiensis, var. kurstaki.

Местных жителей просят не ходить в леса во время обработки, а также в течение 7 дней после неё. Кроме того, не стоит собирать там лекарственные травмы, пасти животных.

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