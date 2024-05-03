В Рязани пройдёт фестиваль туристических маршрутов «Рязань прифронтовая»

С 9 по 12 мая для жителей и гостей города подготовлены пешеходные тематические экскурсии, которые расскажут о событиях Великой Отечественной войны, связанных с гордом Рязанью. Участники экскурсий узнают какой вклад внесли рязанцы в Великую Победу и какие испытания выпали на их долю.

Фестиваль туристических маршрутов — это уникальное мероприятие, которое предлагает жителям и гостям города прикоснуться к истории, познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Фестиваль объединяет лучших экскурсоводов города Рязани.

Все экскурсии проводятся бесплатно. Узнать более подробную информацию об экскурсиях и записаться можно по ссылке: https://tvoyaryazan.ru.