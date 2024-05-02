Четверг, 2 мая, 2024

Сексолог рассказал, имеет ли значение размер

Автор: 7info

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Изображение от pressfoto на Freepik

Сексолог Андрей Булах рассказал о том, имеет ли значение размер полового члена мужчины для женщины.

Он отметил, что для некоторых женщин размер имеет значение. У них очень чувствительные внутренние стенки влагалища, и они могут испытывать разные ощущения в зависимости от размера и угла загиба члена.

Женщины с менее выраженной чувствительностью не всегда могут определить, большой у мужчины член или маленький. Однако они больше обращают внимание на диаметр, чем на длину. Если выбирать, то лучше иметь не очень длинный, но большой по диаметру пенис, чем длинный и тонкий.

Кроме того, большой размер пениса может вызывать дискомфорт и боль во влагалище. Исследования показывают, что размер более 16 сантиметров может быть неприятным. Опять же, есть женщины, которым нравится большой размер. Однако среднестатистический размер полового члена у жителей России составляет около 13,5 сантиметра, и для большинства женщин этого размера вполне достаточно.

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