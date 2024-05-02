В Касимове обокрали незапертую квартиру

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли кражу из квартиры 47-летней местной жительницы.

В полицию обратилась жительница города Касимова и сообщила, что из квартиры пропали 45 тысяч рублей и золотые украшения, стоимостью несколько десятков тысяч рублей.

Заявительница рассказала полицейским, что пропажу ценностей и сбережений она обнаружила после звонка соседки. Эта женщина на лестничной площадке заметила незнакомку, которая вышла из расположенной рядом квартиры. Жительница Касимова удивилась, потому что знала в лицо всех кто жил в подъезде дома.

Выяснилось, что в это время в квартире потерпевшей отдыхал пожилой дедушка хозяйки. 84-летний мужчина забыл запереть входную дверь, когда родственники ушли, но в беседе с внучкой или полицейскими утверждал, что никого не слышал. Правда, из-за возраста пенсионер плохо слышал и мог не заметить, что кто-то вошел в квартиру и прошел в другую комнату.

Получив от бдительной соседки описание внешности незнакомки, оперативники уголовного розыска выяснили, что в подъезде видели 20-летнюю жительницу города. Сама она не попадала в поле зрения полицейских, но ее мама была неоднократно судима за квартирные кражи.

Оперативники разыскали эту женщину и установили ее причастность к краже. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, 20-летняя жительница Касимова решила незаметно проникнуть в чужую квартиру. Она обходила лестничные площадки и проверяла, заперты ли двери. Входная дверь одной из квартир оказалась открыта. Злоумышленница зашла внутрь, заглянула в комнату и нашла в тумбочке деньги и золотые украшения. Пенсионер в другой комнате не услышал ее действий. Выйдя на лестничную площадку, злоумышленница случайно встретилась с соседкой и поспешила скрыться, но это ей не удалось.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.