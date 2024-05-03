Жители подмосковных Люберец избили мигранта, который напал на девятилетнюю девочку, пишет телеграм-канал 112.

Инцидент произошел 2 мая в поселке Томилино. По предварительной версии, Фозил Расулов пинал машины и ругался на узбекском языке. По словам матери потерпевший, злоумышленник без всякой причины ударил ее дочь, сбив девочку с ног.

Вскоре его догнали местные мужчины, которые стали свидетелями его поступка.

Полиция нашла мигранта в больнице. Девочка не получила серьезных повреждений, врачи ее осмотрели и отпустили домой.