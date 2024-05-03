Пятница, 3 мая, 2024

В Люберцах устроили самосуд над мигрантом, пнувшим девочку

Автор: powder

Опубликовано

Жители подмосковных Люберец избили мигранта, который напал на девятилетнюю девочку, пишет телеграм-канал 112.

Инцидент произошел 2 мая в поселке Томилино. По предварительной версии, Фозил Расулов пинал машины и ругался на узбекском языке. По словам матери потерпевший, злоумышленник без всякой причины ударил ее дочь, сбив девочку с ног.

Вскоре его догнали местные мужчины, которые стали свидетелями его поступка.

Полиция нашла мигранта в больнице. Девочка не получила серьезных повреждений, врачи ее осмотрели и отпустили домой.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На Московском шоссе Рязани вновь произошло ДТП

Стало известно о страданиях Верки Сердючки из-за бойкота в России

За три месяца в Рязанской области выявлено 24 фальшивки

Россиянам раскрыли четыре законных способа увеличить пенсию

В Ростовской области мигрант выселил из дома семью участника СВО

Гладков во время боя с ВСУ пытался прорваться к белгородцам на джипе

В МЧС сообщили подробности пожара в Рязани, уничтожившего «Газель»

Владимир Колчаев покидает должность директора МКЦ Рязани

Николай Плетнёв покидает пост руководителя Рязанского дворца молодёжи

В Ермиши похоронили погибшего бойца СВО

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили молодые нефтяники

Стоимость платной парковки в Рязани вырастет до 40 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

На Московском шоссе Рязани вновь произошло ДТП

Новости Рязани
Подробности случившегося неизвестны, официальная информация уточняется.

Стало известно о страданиях Верки Сердючки из-за бойкота в России

Новости мира
Продюсер Сергей Лавров, долгие годы работавший с Веркой Сердючкой,...

За три месяца в Рязанской области выявлено 24 фальшивки

Новости Рязани
По-прежнему большинство найденных в регионе подделок составляют банкноты крупных номиналов.

Россиянам раскрыли четыре законных способа увеличить пенсию

Новости мира
Сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова назвала в интервью...

В Ростовской области мигрант выселил из дома семью участника СВО

Новости мира
Дочь пропавшего без вести участника спецоперации из Ростовской области...