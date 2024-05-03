Пятница, 3 мая, 2024

Стало известно о страданиях Верки Сердючки из-за бойкота в России

Автор: powder

Опубликовано

Продюсер Сергей Лавров, долгие годы работавший с Веркой Сердючкой, рассказал МК, куда пропал Андрей Данилко после бойкота в России.

По его словам, у артиста сейчас нет больших туров. У него планировались концерты в США, но он не смог оформить документы и получить разрешения на пересечение границы.

«Был период, когда он был в таком топе в России, что мало кому такое даже снилось. Ни один крупный корпоратив, ни одна свадьба без него не обходились. Увозил от нас миллионы евро», – отметил Лавров.

Продюсер считает, что началом бойкота Данилко в России стала фраза «Лаша Тумбай» на Евровидении-2007, которую многие считали, как «Раша, гудбай».

Лавров уточнил, что после начала СВО Данилко оборвал связь с российскими друзьями. При этом он очень переживал и страдал, что его никуда не пускают в России и дорога закрыта.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Люберцах устроили самосуд над мигрантом, пнувшим девочку

На Московском шоссе Рязани вновь произошло ДТП

За три месяца в Рязанской области выявлено 24 фальшивки

Россиянам раскрыли четыре законных способа увеличить пенсию

В Ростовской области мигрант выселил из дома семью участника СВО

Гладков во время боя с ВСУ пытался прорваться к белгородцам на джипе

В МЧС сообщили подробности пожара в Рязани, уничтожившего «Газель»

Владимир Колчаев покидает должность директора МКЦ Рязани

Николай Плетнёв покидает пост руководителя Рязанского дворца молодёжи

В Ермиши похоронили погибшего бойца СВО

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили молодые нефтяники

Стоимость платной парковки в Рязани вырастет до 40 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Люберцах устроили самосуд над мигрантом, пнувшим девочку

Новости мира
Жители подмосковных Люберец избили мигранта, который напал на девятилетнюю...

На Московском шоссе Рязани вновь произошло ДТП

Новости Рязани
Подробности случившегося неизвестны, официальная информация уточняется.

За три месяца в Рязанской области выявлено 24 фальшивки

Новости Рязани
По-прежнему большинство найденных в регионе подделок составляют банкноты крупных номиналов.

Россиянам раскрыли четыре законных способа увеличить пенсию

Новости мира
Сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова назвала в интервью...

В Ростовской области мигрант выселил из дома семью участника СВО

Новости мира
Дочь пропавшего без вести участника спецоперации из Ростовской области...