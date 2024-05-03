Стало известно о страданиях Верки Сердючки из-за бойкота в России

Продюсер Сергей Лавров, долгие годы работавший с Веркой Сердючкой, рассказал МК, куда пропал Андрей Данилко после бойкота в России.

По его словам, у артиста сейчас нет больших туров. У него планировались концерты в США, но он не смог оформить документы и получить разрешения на пересечение границы.

«Был период, когда он был в таком топе в России, что мало кому такое даже снилось. Ни один крупный корпоратив, ни одна свадьба без него не обходились. Увозил от нас миллионы евро», – отметил Лавров.

Продюсер считает, что началом бойкота Данилко в России стала фраза «Лаша Тумбай» на Евровидении-2007, которую многие считали, как «Раша, гудбай».

Лавров уточнил, что после начала СВО Данилко оборвал связь с российскими друзьями. При этом он очень переживал и страдал, что его никуда не пускают в России и дорога закрыта.