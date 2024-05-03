Миронов призвал к «реальной заморозке» тарифов ЖКХ и аудиту отрасли

Несмотря на официальный отказ от индексации тарифов ЖКХ для населения, расходы граждан растут «обходными» путями, указал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Нужна «реальная заморозка» тарифов и аудит отрасли, подчеркнул глава СРЗП.

С 1 мая Правительство повысило тариф на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети на 6,3%. В ФАС России заявили, что повышение не затронет население. Однако за растущие издержки юрлиц в конечном итоге все равно заплатят граждане, отметил глава СРЗП.

«Тариф на передачу электроэнергии — это примерно 50% ее стоимости. В декабре этот тариф для бизнеса уже повышался, причем почти в четверти регионов рост намного превысил установленные Кабмином предельные 9%, — напомнил Сергей Миронов. — Теперь очередное повышение. Если официально тарифы для населения сдерживаются, то для организаций они растут ударными темпами. В рамках так называемого перекрестного субсидирования в этом году бизнес заплатит за сдерживание тарифов на электроэнергию для населения рекордную сумму почти в 300 млрд рублей. Все для того, чтобы обеспечить сетевым компаниям выручку в 1,1 трлн рублей. Но за растущие издержки предприятий в конечном итоге все равно платят граждане, все эти издержки закладываются в цену товаров и услуг».

Лидер социалистов обратил внимание, что рост платежей граждан за ЖКУ также намного превысил заявленные 9%.

«Помимо официальной, второй за год, индексации в декабре с начала года повышались взносы на капремонт, тарифы на вывоз отходов, из-за нового порядка перерасчета увеличилась плата за общедомовые нужды. В итоге расходы граждан на ЖКУ вместо заявленных 9% выросли на 30–50–70%, что подтверждается валом обращений в депутатской почте», — сказал Сергей Миронов.

«Заморозка тарифов на полтора года, до 1 июля 2024-го, превратилась в фейк, расходы граждан все равно растут многими „обходными“ путями. „Справедливая Россия — За правду“ неоднократно призывала Правительство провести реальную заморозку тарифов, вернув их на уровень до 1 декабря 2022 года и исключив любые „окольные“ повышения. Вместо роста поборов нужен масштабный аудит сферы ЖКХ. Нужно кардинально менять подход, при котором граждане и бизнес оплачивают сверхприбыли естественных монополий, а качество услуг при этом остается низким», — добавил лидер СРЗП.