Пятница, 3 мая, 2024

Гладков во время боя с ВСУ пытался прорваться к белгородцам на джипе

Автор: powder

Опубликовано

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время боевых действий в Козинке пытался прорваться к жителям приграничья, рассказал военкор «Старше Эдды».

Там он прокомментировал вручение главе региона ордена Мужества. Журналист уточнил, что в момент описываемых событий в Грайворонском горокруге было очень опасно.

«Тут в Грайворон заезжает джип, из него выходит Гладков и говорит, что ему надо в Козинки, так как там еще остались мирные жители и он их вывезет на своей машине», – говорится в публикации.

В итоге главу региона пришлось уговаривать подождать, пока российские военные окончательно уничтожат противника на этом участке.

Военкор добавил, что раньше не делился этой историей из-за завистников и злопыхателей, которые назвали бы это пиаром.

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