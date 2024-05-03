Пятница, 3 мая, 2024

Дело молодого рязанца, обвиняемого в убийстве, передано в суд

Автор: 7info

Опубликовано

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Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Рязани, 2003 года рождения. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Подробности случившегося сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, 18 июня 2022 года в Рязани произошёл конфликт между группой взрослых, включая потерпевшего, и подростками, среди которых была сестра обвиняемого. После звонка сестры рязанец прибыл на место конфликта и ударил потерпевшего кулаком в лицо. Потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Затем обвиняемый ударил его ногой в голову. От полученных травм потерпевший скончался.

Обвиняемый скрылся с места преступления. В дальнейшем он был задержан, и в отношении него была избрана мера пресечения.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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