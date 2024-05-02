В какие цвета не стоит красить яйца на Пасху

Наиболее подходящими цветами для пасхальных яиц являются красный, бордовый и оранжевый. Православная церковь не запрещает использовать и другие цвета, однако лучше избегать тёмных оттенков. Об этом рассказал «Газете.Ru» священник храма святителя Петра митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Основной цвет яиц на Пасху — красный, но также можно использовать и другие цвета. Однако, по словам священника, стоит отдать предпочтение древним традициям и использовать красный цвет, который символизирует радость и славу.

Кроме того, белый цвет также имеет особое значение на Пасху, так как он символизирует свет, который воссиял от Святого Гроба Господнего. Этот свет является нетленным и пронизывает всё вокруг.

При выборе цвета для окрашивания яиц лучше избегать тёмных оттенков, таких как чёрный, тёмно-коричневый или тёмно-синий. Такие цвета не соответствуют пасхальной радости и лучше их не использовать.

Тёмные оттенки больше подходят для Великого поста или Страстной седмицы, когда они могут помочь создать атмосферу скорби и покаяния.