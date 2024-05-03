Пятница, 3 мая, 2024

Бранов рассказал о поездке в Касимов и Касимовский район

Автор: 7info

Опубликовано

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов 2 мая работал в Касимове и Касимовском районе. Об итогах поездки чиновник рассказал на странице ВКонтакте.

«Вместе с коллегами осмотрели строящиеся в муниципалитетах крупные объекты. В новом детском саду в селе Дмитриево завершены внешние работы, подрядчик приступил к отделке помещений, благоустройству территории. Закончить объект планируется до конца июня.

Серьёзно нарастили темпы строительства новой школы в Касимове, отставание от графика ликвидировано. К концу мая подрядчик планирует завершить возведение коробки будущего здания, закуплены оконные блоки. Уже сейчас рабочие приступили к внутренней отделке и монтажу инженерных систем.

Знаковым событием для Касимова станет открытие Торговых рядов. Одна из главных достопримечательностей города была закрыта забором почти 10 лет. Наконец, демонтируем его и откроем красивую благоустроенную локацию с фонтаном. В Торговых рядах создаётся музейное пространство, в котором отразятся история и уникальное переплетение двух культур в Касимове.

Планы по дальнейшему развитию касимовской земли обсудили на совещании. Так, вскоре до Касимова будут доведены деньги на проектирование и строительство третьего луча лестничного спуска в центре города, а также на проектирование ледовой арены и строительство двух новых котельных для города».

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