Пятница, 3 мая, 2024

Как не попасть в больницу прямо с грядки, рассказала врач Королькова

Автор: 7info

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Фото: vk.com/minzdravro

И. о. заведующего отделением медицинской профилактики больницы № 4 города Рязани Людмила Королькова дала рекомендации, как не попасть в больницу прямо с грядки. Текст опубликовала пресс-служба Минздрава Рязанской области.

До того, как начать возделывать любимый дачный участок, стоит оценить состояние здоровья. В течение зимних месяцев организм человека отвыкает от серьезных нагрузок, поэтому работы на огороде без подготовки могут привести к проблемам в позвоночнике, суставах и связках.

«В зоне риска также люди, страдающие сердечно-сосудистыми и онко- заболеваниями, диабетом, недавно перенесшие вирусную инфекцию», — рассказала Людмила Королькова.

Долгая работа в положении «головой вниз» влечет за собой нарушения оттока крови, вследствие чего возможны скачки артериального давления вплоть до потери сознания или инсульта. Поза «на корточках» может повлечь за собой боли в коленных, тазобедренных суставах и пояснице. Вредят организму частые наклоны, подъемы тяжестей с нарушением техники выполнения движений. Все это может привести к обострению мышечно-тонического синдрома, грыжам и радикулиту. Кроме того, серьезный вред здоровью приносит длительная работа на солнце. Результатом жаркого дня на грядках может стать солнечный удар.

Вот несколько рекомендаций от Людмилы Корольковой о том, как правильно работать в огороде:

— необходимо избегать подъема значительных тяжестей — приспособьте для этого тачки, тележки, сумки на колесиках;

— носите тяжелые предметы не в одной, а в двух руках, чтобы распределить нагрузку;

— в работе обязательны перерывы, например: 45 минут на грядке, затем 15 минут отдых;

— лучше работать, сидя на низком стульчике, чтобы избежать существенной нагрузки на позвоночник.

«Пусть работа на участке будет в радость, а не каторжным трудом. Никакие собственно выращенные плоды не стоят здоровья, оставленного на грядках», — отмечает Людмила Королькова.

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