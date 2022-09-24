Суббота, 24 сентября, 2022
powder

«Пацана нет!» Кеосаян расплакался, вспоминая о погибшем актере Пускепалисе

На главнуюНовости мира

Телеведущий Тигран Кеосаян попрощался с артистом Сергеем Пускепалисом в Ярославле и вернулся оттуда опустошенный, пишет СтарХит.

По его словам, Пускепалису всегда удавалось дарить любовь зрителям, он обладал отличным чувством юмора и огромным актерским талантом.

«Он пацан. Я приехал в Ярославль, а пацана нет. Когда ехал обратно, то подумал, что слезы наворачиваются. Потерял родственника», – признался Кеосаян.

Собеседник уточнил, что Пускепалис отвозил автомобиль на Донбасс. Трагедия произошла 20 сентября. Машина, в которой ехал Пускепалис, врезалась в фуру.

По словам очевидцы, у звезды просто не было шансов выжить.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/