«Пацана нет!» Кеосаян расплакался, вспоминая о погибшем актере Пускепалисе

Телеведущий Тигран Кеосаян попрощался с артистом Сергеем Пускепалисом в Ярославле и вернулся оттуда опустошенный, пишет СтарХит.

По его словам, Пускепалису всегда удавалось дарить любовь зрителям, он обладал отличным чувством юмора и огромным актерским талантом.

«Он пацан. Я приехал в Ярославль, а пацана нет. Когда ехал обратно, то подумал, что слезы наворачиваются. Потерял родственника», – признался Кеосаян.

Собеседник уточнил, что Пускепалис отвозил автомобиль на Донбасс. Трагедия произошла 20 сентября. Машина, в которой ехал Пускепалис, врезалась в фуру.

По словам очевидцы, у звезды просто не было шансов выжить.