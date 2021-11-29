Очевидцы рассказали о гибели двух мужчин на пожаре в Касимове

Очевидцы рассказали ИД «Пресса» о ночном пожаре на улице Советской в Касимове, во время которого погибли двое мужчин.

В однокомнатной квартире практически дотла сгорела тумбочка. Внутри найден труп хозяина и его знакомого. Известно, что погибший жил один, выпивал, в квартире часто собирались компании.

Люди рассказали, что запах дыма почувствовали жильцы с третьего этажа. Жильцов, среди которых были дети, эвакуировали.

— В коридоре стоял такой дым, что даже выход не было видно, — рассказала жительница дома.

Изначально в здании было общежитие местной швейной фабрике, но затем его передали администрации Касимова и перепрофилировали под многоквартирный дом.