Общественники попросили главу Рязани выделить помещения для благотворительности

Глава Рязани Татьяна Панфилова провела личный приём граждан. Подробности сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

К главе муниципального образования обратилась директор региональной общественной организации «Еврейский общинный культурный центр «Хесед-Тшува» Людмила Захарова с просьбой оказать содействие в передаче в аренду нежилого помещения для ведения благотворительной деятельности и ведения социальных проектов, направленных на помощь пожилым людям.

С аналогичной просьбой к главе муниципального образования обратился руководитель регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрий Босиков. Он рассказал собравшимся, что РСО — крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью студентов и учащихся учреждений среднего профессионального образования, а также занимается патриотическим воспитанием и волонтерской деятельностью. В прошлом году рязанское отделение объединило в студенческие отряды более 550 человек.

Для передачи помещений в аренду необходимо решение городской Думы. Татьяна Панфилова сообщила, что оба вопроса будут проработаны совместно с администрацией города и рассмотрены депутатами в ближайшее время.