В Рязанской области почти на треть выросли объемы ипотечного кредитования

Объём жилищного кредитования в Рязанской области за 9 месяцев 2020 года достиг 18,6 млрд рублей — это на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по сентябрь банки предоставили жителям региона 9109 рублевых ипотечных жилищных кредитов. Средний размер кредита вырос с 1,8 млн до 2 млн рублей. Таким образом, ипотечные жилищные кредиты повлияли на рост розничного сегмента кредитного рынка.

Сохранению интереса граждан к жилищной ипотеке способствуют исторически низкие процентные ставки и действие льготных программ. «Каждый четвертый заемщик, который взял ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке, смог сделать это по льготной ставке 6,5% годовых. Программа предусматривает, что разницу между этой ставкой и рыночной кредитору доплачивает государство, — рассказывает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. – Данная программа будет действоватьдо 1 июля 2021 года.

Качество обслуживания долга по ипотеке в Рязанской области традиционно остается на высоком уровне: 99,5% жителей региона своевременно вносят платежи.

На 1 октября 2020 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 2 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, 211 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы, передвижные пункты кассовых операций).

Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 10 за 2020 год на официальном сайте.