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В Рязани ремонтируют помещения манёвренного фонда

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К главе администрации города Елене Сорокиной обратились рязанцы, которых волнует состояние помещений манёвренного фонда. Речь идёт о доме по адресу: улица Соборная, 23. Там проживают граждане, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации.

В настоящий момент в доме проводится ремонт. По словам Сорокиной, из городского бюджета на это выделено 1,2 млн рублей. Ремонтные работы запланированы в 10 жилых помещениях, 4 кухнях и 4 туалетных комнат. Также на выделенные средства ремонтируют душевые комнаты и бытовые помещения. Обслуживает манёвренный фонд управляющая компания.

Люди оказались в очень непростой ситуации. Эмоциональный фон и психологическое состояние нарушены, поэтому мы должны обеспечить людям пусть временные, но достойные условия жизни», – отметила глава администрации.

Управлению энергетики и ЖКХ Елена Сорокина поручила проконтролировать, чтобы ремонт в помещениях манёвренного фонда был выполнен в срок. После того, как ремонт закончится, начнётся работа по переселению граждан из аварийных домов в обновлённые помещения.

Корреспондент РИА «7 новостей» побывал в доме №23 по улице Соборной, чтобы оценить ход ремонта в помещении манёвренного фонда. В настоящий момент работы идут полным ходом.

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