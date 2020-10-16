Из-за дорожных работ перекроют две улицы в Московском районе

В Московском районе на двух улицах ограничат движение из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Так, на участке по 5-му Коломенскому проезду от пересечения с улицей Ветеринарной до пересечения с Сельскохозяйственным переулком перекроют движение с 00:00 19 октября до 23:00 25 октября.

Закроют и еще один участок. С 00:00 26 октября до 23:00 31 октября будет закрыта дорога по ул. Ветеринарной от пересечения с 5-м Коломенским проездом до пересечения с 6-м Коломенским проездом.

— На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены, — говорится в сообщении.