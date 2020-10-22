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Новости РязаниОбщество

Учёные обнаружили пищевую зависимость, сокращающую жизнь

7info

Ученые доказали, что зимой россияне наиболее подвержены пищевой зависимости. Об этом, со ссылкой на статью в научном журнале European Eating Disorders Review, сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что эта зависимость чаще всего встречается у людей, которые поздно ложатся спать, а также у молодых людей в возрасте 17-18 лет. По оценкам учёных, нарушения пищевого поведения снижают продолжительность жизни на 3-15 лет. 

Участие в исследованиях принимали специалисты из из Вятского государственного университета, Уральского федерального университета, Тюменского государственного медицинского университета и Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. Было опрошено более 2 тысяч человек, что позволяет говорить о достаточно высокой точности исследований. Кроме того, учёные считают, что эти результаты можно распространить на всю территорию России. 

Исследователи предположили, что на пищевые пристрастия людей влияет световой режим. Поэтому пищевая зависимость выявлена у людей, которые поздно ложатся спать. Что касается подростков, то тут учёные предполагают, что зависимость появляется из-за того, что в этом возрасте ослабляется родительский контроль, многие молодые люди начинают питаться самостоятельно.

Исследование ещё продолжается. В ходе него специалистам предстоит ответить ещё на несколько вопросов. В то же время уже сейчас они дали ряд полезных советов.

Во-первых, с самого детства рацион человека должен включать не только вкусные, но и полезные продукты. Во-вторых, надо обязательно следить за режимом сна. Особенно плохо ложиться спать поздно. В-третьих, по утрам надо принимать солнечные ванны. Зимой солнечный свет можно заменять на искусственное яркое освещение.

Кроме того, не стоит пускать на самотёк плохое самочувствие. Особенно – в зимний период. При первых признаках депрессии надо не заедать её, а попытаться победить. Для этого есть общедоступные средства. Например, встречи и общение с друзьями и родственниками, физические нагрузки, прогулки с животными. 

Также учёные настоятельно рекомендуют людям, которые проходят лечеие, соблюдать все рекомендации врача. 

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