Рязанская область может получить 25,5 млрд рублей. Из них уже 10 млрд рублей могут поступить в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такое стало возможным благодаря проекту поддержки регионов. Соответствующее предложение было внесено в подготовленный федеральный бюджет на 2021-2023 гг ко 2 чтению в Госдуме.

— Сохранить устойчивость и сбалансированность регионального бюджета помогут дополнительно выделенные от государства 4,5 млрд рублей. Не менее важные направления, по которым предложено увеличить выделение дополнительных средств – это дотации на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда бюджетников, субсидии на модернизацию первичного звена системы здравоохранения, и еще целый ряд важнейших направлений сферы образования и социальной сферы, — рассказал депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров.

Около 1 млрд 280 млн рублей направят в регион для ежемесячной выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, более 670 000 рублей — для ежемесячной выплаты после рождения третьего ребенка.

— Для нас крайне важно, что с федеральной помощью мы можем развивать собственную экономику. Безусловно, нам пришлось бы неимоверно трудно без помощи федерального центра в борьбе с пандемией. Сегодня увеличение расходных обязательств сопровождается колоссальной помощью. Надеюсь, что на 2021-2023 гг. поддержка федерального бюджета сохранится в запланированном объеме. Будем надеяться на лучшее и работать изо всех сил, — сказал Николай Любимов.