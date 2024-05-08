Среда, 8 мая, 2024

Большинство участников слушаний поддержали создание Касимовского муниципального округа

Автор: 7info

Опубликовано

vk.com/kasimovgorduma

В апреле и мае в Касимове и Касимовском районе проходили публичные слушания. Жители города и района обсуждали создание Касимовского муниципального округа, сообщает ИД «Пресса».

7 мая слушания состоялись в Центре культурного развития. В них участвовали около 300 человек: представители администрации, бюджетных учреждений, общественных организаций, депутаты политических партий и просто активные горожане.

Глава администрации Касимова Иван Бахилов подчеркнул, что создание нового муниципального округа — это важные изменения для города и района.

Участники слушаний имели возможность высказать своё мнение. Большинство из них поддержали идею объединения города и района в один муниципалитет.

Ольга Туркина, руководитель туристского информационного центра города Касимова, отметила:

«Только объединив туристические продукты города и района, мы сможем предложить широкий спектр услуг, которые удовлетворят запросы любого туриста. Объединение также позволит нам активнее участвовать в областных и федеральных программах. Более того, преобразование будет способствовать укреплению партнёрских отношений между представителями туризма города и района. Например, в 2022 году благодаря совместной работе с коллегами из Касимовского района был создан туристический маршрут «Нескучные истории от Касимовского ханства до уездной Елатьмы». Этот маршрут получил гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

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