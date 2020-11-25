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Новости РязаниОбщество

Рязанцам доступна услуга «Легкий возврат» в отделениях Почты России

7info7

Почта России вывела на рынок электронной коммерции услугу «Легкий возврат», которая позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары в любом почтовом отделении.

Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге Почты России «Легкий возврат». Для возврата заказа необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. На порядок сокращено время оформления возврата, которое теперь составляет менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении.

Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки.

В период сезона распродаж, пик активности которых традиционно приходится на ноябрь, жители Рязанской области могут вернуть товар обратно продавцу по упрощенной процедуре в адрес более 550 интернет-магазинов, включая Алиэкспресс, Ozon, 220 volt, Kari, H&M. Сервис позволяет бесплатно и быстро вернуть купленный в интернет-магазине товар, сдав посылку в любом почтовом отделении.

Сейчас 70% россиян совершают покупки в интернете – два года назад этот показатель составлял лишь 37,5%. Для интернет-магазинов цена услуги при подключённом тарифе «Посылка. Легкий возврат» составит 150 рублей без НДС для отправлений весом до 0,5 кг включительно, 15 рублей за каждые последующие 0,5 кг, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.

К услуге «Легкий возврат» уже подключено несколько крупнейших федеральных и международных интернет-магазинов – теперь этот продукт доступен всему рынку.

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