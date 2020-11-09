Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 12 часов 9 ноября в Рязани и области выявлено 11 тыс 669 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5968 , Касимов – 296, Сасово – 245, Скопин – 375, Рыбное – 271, Михайлов – 136, Ряжск – 303, Спасск – 68, Шацк – 70, Клепики – 64, Кораблино – 78, Новомичуринск – 193.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 96;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 70;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 173;
Клепиковский район – 204;
Кораблинский район – 41;
Милославский район – 49;
Михайловский район – 167;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 60;
Путятинский район – 38;
Рыбновский район – 190;
Ряжский район – 51;
Рязанский район – 498;
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 110;
Сасовский район – 70;
Скопинский район – 201;
Спасский район – 168;
Старожиловский район – 93;
Ухоловский район – 20;
Чучковский район – 74;
Шацкий район – 79;
Шиловский район – 197.