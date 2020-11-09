Опергруппа обновила данные о географии коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 12 часов 9 ноября в Рязани и области выявлено 11 тыс 669 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5968 , Касимов – 296, Сасово – 245, Скопин – 375, Рыбное – 271, Михайлов – 136, Ряжск – 303, Спасск – 68, Шацк – 70, Клепики – 64, Кораблино – 78, Новомичуринск – 193.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 96;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 70;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 173;

Клепиковский район – 204;

Кораблинский район – 41;

Милославский район – 49;

Михайловский район – 167;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 60;

Путятинский район – 38;

Рыбновский район – 190;

Ряжский район – 51;

Рязанский район – 498;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 110;

Сасовский район – 70;

Скопинский район – 201;

Спасский район – 168;

Старожиловский район – 93;

Ухоловский район – 20;

Чучковский район – 74;

Шацкий район – 79;

Шиловский район – 197.