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Личный кабинет МегаФона стал «лучшим из лучших» по оценке Роскачества

Мобильные приложения «Личный кабинет» МегаФона для iOS и Android признаны самыми «безопасными» и «функциональными» согласно исследованию Российской системы качества («Роскачество»)

«Роскачество» подвело итоги первого в России исследования мобильных приложений ведущих телекоммуникационных операторов связи. За лето были протестированы 18 приложений, позволяющих управлять тарифами и услугами сотовой связи. В ходе исследования эксперты оформили на себя SIM-карты каждого из 9 исследуемых операторов, выбрав актуальные пакетные тарифы для физических лиц, включающие интернет-трафик, SMS и звонки.

По итогам испытаний Личный кабинет МегаФона признан «лучшим из лучших» на платформах iOS и Android. Приложение получило заслуженно высокий балл и справедливую оценку в важнейших номинациях «безопасность» и «функциональность» — ведь «Личный кабинет» от МегаФона не только хранит в тайне всю клиентскую информацию, но и позволяет подключать и отключать услуги, изменять тарифный план, заказывать детализацию счёта, настраивать блокировку номера и выполнять множество других функций всего в пару кликов.

«Мы рады, что приложение «Личный кабинет» МегаФона заслужило столь высокие оценки от экспертов «Роскачества», — отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. — Ведь «Личный кабинет» — один из основных инструментов коммуникации с 77 миллионами наших клиентов. Оценки приложения по результатам исследования подчёркивают позиции нашей компании как технологического лидера российского телекоммуникационного рынка. МегаФон стремится предоставлять нашим клиентам самые безопасные услуги и продукты лучшего качества, и для нас важно, что это снова подтверждено независимой экспертизой».

Эксперты «Роскачества» отметили МегаФон «Личный кабинет» для платформы Android как самое адаптированное приложение для людей с ограниченными возможностями, поскольку оно поддерживает такие функции, как чтение экрана программами VoiceOver, Talkback и динамический шрифт.

Исследование «Роскачества» стало очередным признанием высокого качества услуг МегаФона со стороны независимых экспертов. Меньше месяца назад, в июле, международная компания Ookla назвала МегаФон лидером по скорости мобильного интернета в России. Это звание компания завоёвывает уже третий год подряд. Согласно проведённым испытаниям, средняя скорость передачи данных в сети МегаФона в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента.

«Роскачество» создано по распоряжению правительства РФ для независимого исследования качества товаров и услуг, а также их продвижения на российском рынке. Эксперты «Роскачества» регулярно составляют рейтинги смартфонов и тестируют качество мобильных приложений на их соответствие российским стандартам.

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