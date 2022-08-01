Названы 6 причин есть чеснок ежедневно

Издание En Son Haber назвало 6 причин есть чеснок ежедневно.

В чесноке содержится масса полезных веществ, в том числе эфирные масла, витамины С и В6, марганец, кальций, фосфор и калий. Полезнее всего употреблять чеснок в измельчённом виде. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание En Son Haber.

Овощ можно считать эффективным природным антибиотиком, поскольку он содержит диаллилсульфид, который способен бороться с бактериями рода Campylobacter.

Чеснок также понижает «плохой» холестерин и артериальное давление. Продукт рекомендуется для укрепления иммунной системы и профилактики простуды. Эффект укрепления иммунитета достигается за счёт противогрибковым, антибактериальным и противовирусным свойствам чеснока.

Ещё одна причина есть чеснок каждый день – возможность сбросить лишний вес. Овощ обладает термогенным эффектом, необходимым для сжигания жира.