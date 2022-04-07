На Сахалине мужчина выложил порно со своей сожительницей в Интернет

В суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Южно-Сахалинска, которого обвиняют в незаконном распространении порнографических материалов в Интернете, пишет ASTV.RU.

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В мае 2018 года злоумышленник познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Вскоре парочка начала встречаться и жить вместе. Мужчина даже предложил оформить брак, но получил отказ.

В итоге он начал злоупотреблять алкоголем и поднимать на сожительницу руку. Женщина стала выгонять возлюбленного из дома. Тогда он стал шантажировать женщину интимными видео, угрожая сделать его достоянием общественности.

Однажды, будучи пьяным, шантажист разместил ролики в социальной сети.