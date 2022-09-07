Прокуратура Брянской области ответила на вопрос, могут ли ребёнка отчислить из детского сада?

В соответствии со статьёй 43 Конституции Российской Федерации государством гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

Аналогичное положение закреплено в статье 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Статьёй 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, только за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего, обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.

Таким образом, оснований для отчисления ребёнка из детского сада законом не предусмотрено.