Мария Захарова объяснила, зачем американцы пугают российским ядерным оружием

Постоянно обвиняя Россию в том, что якобы Москва может применить ядерное оружие на Украине, американцы преследуют целый ряд целей, но одна из них очевидна – запугать собственное население. Россия же, которая ни разу не то что не грозила никаким атомным вооружением, но, наоборот, всю дорогу предостерегала все стороны от подобных безответственных шагов, Вашингтон не устраивает.

Что же делать?

Пару раз пытались приписать Сергею Лаврову заявления с якобы угрозами применения ОМУ. Не вышло. Фейки были оперативно дезавуированы.

Если план А не срабатывает, тогда, как известно, переходят к плану Б. Он очень похож на план А, но с нюансами.

Недавно сразу три американских издания отметились размышлениями о том, как, когда и зачем «русские сбросят бомбу». То есть российским представителям приписывают не слова, а мысли.

Сначала авторитетный Politico утверждает, что в его распоряжении есть информация о планах Москвы применить ядерное оружие на Украине. Даже имеются какие-то сведения, на каком полигоне может быть развернуто ядерное вооружение. Лишний раз стоит сказать о том, что все «три ядерных сценария» существуют лишь в фантазиях авторов.

Затем журнал «Бюллетень учёных-атомщиков», известный прежде всего тем, что придумал в своё время «Часы Cудного дня», которые показывают, сколько времени осталось до Апокалипсиса, публикует размышления о том, как США ответят на применение ядерного оружия Москвой. Несмотря на то, что в самой статье цитируется ядерная доктрина России («Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания»), это не останавливает бывшего сотрудника аппарата Совета национальной безопасности США Джеффри Эдмондса от мечтаний на тему ядерного конца света.

И буквально сразу следом выходит статья в другом авторитетном издании – журнале National Interest за авторством, кого бы Вы думали, американского архитектора стратегии по Афганистану – Залмая Халилзада, в которой американский дипломат спекулирует уже на том, что будет в случае нанесения Москвой стратегического ядерного удара сразу по США. Господин Халилзад после кабульского успеха, видимо, решил себя не ограничивать и взяться за планету целиком.

Всё это наталкивает на размышления о том, не готовят ли в США информационную почву для какой-нибудь очередной провокации. Теперь уже апокалиптичной.