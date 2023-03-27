Курение как самая актуальная проблема

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Васильевна Евстигнеева рассказала о самой распространённой привычке, перешедшей в ранг эпидемии.

Существующие на сегодняшний день способы и гаджеты для курения не перестают поражать своим разнообразием и формами. Обычные сигареты уходят в прошлое, так как существуют законы о запрете на дымный способ курения. Но благодаря альтернативному бездымному способу курения, зависимые от никотина люди «не пострадали».

На сегодняшний день существует огромное количество способов потребления никотиновых и безникотиновых смесей. Молодежь выбирает этот способ курения, без дыма и запаха, можно курить везде, в любом месте. Это электронные сигареты, вейпы, айкосы, гло и другие гаджеты, с помощью которых в организм попадает яд, имеющий вкус кофе, шоколада, мяты, цитрусовых, карамели и многого другого. Купить эти гаджеты легко любому несовершеннолетнему ребенку одним кликом через интернет. В тот же день курьер доставит на дом. А интересоваться возрастом не входит в его обязанности.

Вред, наносимый современным способом курения, намного больше, чем обычными сигаретами, так как содержание никотина в электронных сигаретах может быть в несколько раз выше, чем в традиционных. Отсутствие табачного запаха и вкуса не позволяет курильщику контролировать количество потребляемого никотина, а производятся гаджеты зачастую с нарушением норм безопасности. Пары пропиленгликоля и глицерина негативно сказываются на работе внутренних органов. Они не так токсичны, как табачный дым, однако негативно воздействуют бронхолегочную систему.

Страдают не только дыхательная система, но и сердечно-сосудистая система. Повреждаются хромосомы половых клеток. Генетически поврежденные сперматозоиды у курящего отца удваивает риск наличия врожденных нарушений у его детей. Женщины, курящие во время беременности, наносят непоправимый вред развитию своего ребенка, вплоть до летального исхода.