В рязанских поликлиниках приостановлен плановый приём

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С 27 апреля в поликлиниках Рязанской области в связи с распространением коронавирусной инфекции приостановлен плановый приём. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

С этого времени участковые терапевты обеспечат медицинское наблюдение на дому нуждающимся пациентам. Выписка рецептов и работа с больничными листами будет проходить дистанционно, по звонку пациентов. на дому будут выполняться и диагностические мероприятия и манипуляции — такие, как укол или забор крови, УЗИ, ЭКГ.

Кроме того, в связи с приостановлением плановой госпитализации рассматривается вопрос о том, чтобы ряд городских больниц стал резервными для лечения пациентов онкологического, гематологического, ревматологического и других профилей.

Новый порядок работы учреждений сохранится до особого распоряжения губернатора.