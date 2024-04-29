Понедельник, 29 апреля, 2024

Экстрасенс Янко рассказала, какие украинские города скоро вернутся в Россию

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от www.slon.pics на Freepik

Популярная провидица Галина Янко считает, что в ближайшее время несколько украинских городов вернутся в состав России. Её прогноз публикует «Московский комсомолец».

Янко обращает внимание: российские войска прекрасно замотивированы. Бойцы ВС РФ понимают, что противостоят всему западному злу. Именно поэтому на фронте они показывают успех за успехом. Так, освобождены Авдеевка и Очертино. Экстрасенс убеждена: эти населённые пункты — лишь первые сигналы возвращения в Россию целого ряда украинских территории. Кстати, совсем скоро к РФ присоединятся крупные города:

— Харьков обязательно вернётся домой, в Россию, — продолжает Янко. – Причём уже в обозримом будущем. Одесса, Николаев тоже к нам обязательно вернутся: там большая часть населения ждёт Россию, — Потому что они понимают, что только наши военные могут обеспечить мир и спокойствие.

С возвращением в состав РФ ряда территорий Галина Янко увидела завершение боевых действий. По её словам, активные бои закончатся через год-полтора.

Вместе с тем провидица не увидела, что в состав РФ войдёт Западная Украина. Хотя многие люди там повернулись к нашей стране:

— И для Зеленского и его окружения это очень большая проблема. Им не помогут ни поставки западной техники, ни бесконечные финансовые потоки, которые идут из недружественных стран, — говорит она.

Ранее провидица Инна Мишина также заявила, что границы России должны поменяться. А ещё глава киевского режима Владимир Зеленский совсем скоро может понести заслуженное наказание. В отношении политика могут объявить трибунал. Незадолго до того, как Зеленский получит заслуженное наказание, добавила экстрасенс, Финляндия и Греция могут уйти под воду. Причины этого остались «за кадром», их в своём сне Мишина не увидела.

Также астролог Татьяна Борщ предрекла присоединение к РФ новых территорий.

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.

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