Популярная провидица Галина Янко считает, что в ближайшее время несколько украинских городов вернутся в состав России. Её прогноз публикует «Московский комсомолец».
Янко обращает внимание: российские войска прекрасно замотивированы. Бойцы ВС РФ понимают, что противостоят всему западному злу. Именно поэтому на фронте они показывают успех за успехом. Так, освобождены Авдеевка и Очертино. Экстрасенс убеждена: эти населённые пункты — лишь первые сигналы возвращения в Россию целого ряда украинских территории. Кстати, совсем скоро к РФ присоединятся крупные города:
С возвращением в состав РФ ряда территорий Галина Янко увидела завершение боевых действий. По её словам, активные бои закончатся через год-полтора.
Вместе с тем провидица не увидела, что в состав РФ войдёт Западная Украина. Хотя многие люди там повернулись к нашей стране:
Ранее провидица Инна Мишина также заявила, что границы России должны поменяться. А ещё глава киевского режима Владимир Зеленский совсем скоро может понести заслуженное наказание. В отношении политика могут объявить трибунал. Незадолго до того, как Зеленский получит заслуженное наказание, добавила экстрасенс, Финляндия и Греция могут уйти под воду. Причины этого остались «за кадром», их в своём сне Мишина не увидела.
Также астролог Татьяна Борщ предрекла присоединение к РФ новых территорий.
Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.