Полиция сообщила подробности ДТП с пострадавшими на площади Ленина

Три человека пострадали в результате ДТП на площади Ленина в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 13 мая в 23.40 у дома № 1 по улице Кольцова 21-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Чери Тиго», совершила столкновение с автомобилем «Шкода Рапид» 32-летнего жителя Рязани.

В аварии пострадали девушка-водитель, её 22-летняя пассажирка и 34-летняя пассажирка «Шкоды». Людям потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Опубликовано видео с места ДТП на площади Ленина.