Стоматолог предупредила о смертельной опасности зубных болезней

Промедление с лечением зубов может быть опасным для жизни, предупреждает звёздный стоматолог, челюстно-лицевой хирург и имплантолог Вероника Мелехова.

В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» она отметила, что любой воспалительный процесс в полости рта может привести к серьёзным последствиям.

Например, если не лечить кариес, то может развиться пульпит или периодонтит — воспаление нерва зуба и окружающих его тканей. В таких случаях бактерии могут попасть в системный кровоток и распространиться по всему организму. Они могут осесть на клапанах сердца и вызвать миокардит, а также вызвать пиелонефрит в почках. Это заболевания, которые в некоторых случаях могут привести к гибели человека.

Кроме того, если не лечить кариес, то он может развиться в периодонтит — воспаление, которое формируется внутри кости. Если не купировать этот процесс, то при снижении иммунитета может возникнуть гнойный очаг, который может привести к развитию флегмоны. Такие флегмоны сначала появляются на дне ротовой полости, а затем могут распространиться на шею.

В случае запущенного заболевания бактерии могут попасть в кровь и вызвать сепсис, что является очень опасным состоянием. Поэтому важно не откладывать лечение зубов и следить за своим здоровьем.