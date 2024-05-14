Эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода

Чтобы снизить вероятность обстрелов Белгорода, нужно увеличить дистанцию, с которой Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут огонь по городу. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал Прохор Тебин, завсектором военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

По его мнению, для этого необходимо создать буферную зону. Желательно, чтобы ВСУ не могли наносить удары по городу или делали это с такой дистанции, с которой не любая система вооружений сможет работать. Тогда у нашей системы противовоздушной обороны (ПВО) будет больше времени на противодействие.

Прохор Тебин предположил, что Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации и высшее военно-политическое руководство учитывают все возможности для создания такой зоны, которая защитит российские города. Он также призвал не связывать активизацию ударов по Белгороду с неудачами ВСУ на Харьковском направлении.

Эксперт отметил, что обстрелы Белгорода были и до нынешнего ухудшения положения ВСУ. Поэтому сейчас строить какие-то идеи о взаимосвязи между этим и событиями на Харьковском направлении, наверное, неправильно.