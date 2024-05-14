Рязанский музыкальный театр представил программу «Великой Победе посвящается»

В день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Рязанском музыкальном театре состоялась праздничная концертная программа «Великой Победе посвящается».

Песни о войне и Победе давно стали неотъемлемой частью праздника. Уже невозможно представить себе 9 мая без «Катюши», «Смуглянки», «Синего платочка». Эти и другие всеми любимые произведения исполнили Ирина Воликова, Марина Головкина, Ирина Маненкова, Ксения Матюхина, Наталья Нелюбина, Алёна Силивестрова, Валерий Вахрамеев, Сергей Гайдей, Станислав Грязнов, Глеб Домбровский, Алексей Исаев, Алексей Никифоров, Антон Свиркин, а также хор Рязанского музыкального театра.

В постановке режиссёра Ивана Китанина, дирижёра Сергея Кисса и балетмейстера Дарьи Захаровой через музыку показан переход от мирной жизни к трагическим событиям войны, а затем — к светлому Дню Победы. Передать атмосферу тех лет, мужество героев фронта и тыла, горе вдов, страдания матерей, радость встреч и боль потерь помог оркестр Рязанского музыкального театра.

Первый же номер — «Довоенный вальс» перенёс нас в тёплый июньский вечер 1941-го года, когда все ещё были живы. Осталось всего 20 мирных дней. А потом — только 6 часов, коротких, как летняя ночь. И вот уже «Колыбельную» прервали звуки разрывающихся снарядов, мужчины ушли на фронт, а женщинам осталось ждать их возвращения, только очень ждать!

Будни солдата — это не только ожесточённые схватки с врагом, но и бесконечные «дороги, пыль да туман», и редкие минуты отдыха «на солнечной поляночке», когда мужчины вспоминают своих любимых и мечтают «дожить бы до свадьбы-женитьбы». А девушки-бойцы больше не танцуют танго. Сменив платья на гимнастёрки, они теперь чеканят «вальс на плоскости». Но время неотвратимо близится к Победе. И вот уже «едут, едут по Берлину наши казаки», а потом они мчатся «с фронта домой», «мимо Варшавы, мимо Орла, там, где русская слава все тропинки прошла».

Не все дождались своих близких. В память о павших в храмах вечно будут гореть свечи. Зажгли их и на сцене Рязанского музыкального театра. Метроном отсчитал минуту молчания. И словно раскаты праздничного салюта, прогремели звуки знаковой для каждого песни «День Победы»!

В этот день зал Рязанского музыкального театра был полон. Зрители пели вместе с артистами, дарили цветы и аплодисменты и благодарили за такую проникновенную программу.