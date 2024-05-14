В России введут новую систему оплаты труда бюджетников

В России изменится система оплаты труда для работников бюджетной сферы. Это будет сделано в течение ближайших 2,5 лет. Новая система должна быть разработана, опробована в «пилотных» регионах и внедрена по всей стране с 2027 года, сообщает «Российская газета».

Задача по внедрению новой системы оплаты труда была поставлена в указе президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Этот указ был подписан сразу после инаугурации президента.

До того как новая система будет распространена на всей территории страны, необходимо провести большую работу. В частности, на этот год запланировано определить регионы, которые войдут в пилотный проект. Основой для этого станут методические рекомендации по системам оплаты труда, которые регулярно выпускаются Российской трехсторонней комиссией. Не все регионы выполняют эти рекомендации, но число субъектов, которые строят свои системы труда на их основе, растёт. Из их числа и планируется сформировать список «пилотных» регионов, как сообщала ранее Татьяна Голикова.

С 2025 года в этих регионах планируется провести «пилотный» проект, а 2026 год отводится на анализ полученных результатов и утверждение новой системы оплаты труда бюджетников.

Новая система будет внедрена не для всех сфер деятельности сразу. В первую очередь планируется отработать её для тех категорий сотрудников, по увеличению зарплат которых есть отдельное поручение президента. Ранее Татьяна Голикова сообщала, что, скорее всего, новая модель будет распространена сначала на сферы здравоохранения и образования. Однако список работников, чья система оплаты труда требует пристального внимания, значительно шире. Среди них также сотрудники социальной сферы, культуры, науки.

Михаил Мишустин, который был утверждён на должность премьер-министра, заявил, что эти работники должны получать достойное вознаграждение за свой труд.

Новая система оплаты труда должна устранить необоснованную разницу в зарплатах. Эту разницу предстоит проанализировать на разных уровнях.

«В качестве одного из минусов существующей модели оплаты труда бюджетников обычно указывают высокую дифференциацию в заработных платах между регионами», — говорит Виктор Ляшок, старший научный сотрудник ИНСАП Президентской Академии.

Слишком большое различие в доходах между регионами, городами и сёлами приводит к тому, что молодые специалисты уезжают из областей с низким уровнем заработка. В последние годы быстро растёт разница зарплат в частном и государственном секторах.

«Если в 2019–2020 годах средняя зарплата в бюджетном секторе была всего на 10% ниже, чем в негосударственном, то к настоящему времени разрыв составляет уже почти 20%», — рассказывает Виктор Ляшок.

Необходимо также проанализировать зарплату молодых специалистов. Её уровень в стране недостаточен, что осложняет профориентацию и вход выпускников в профессию, считает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Ситуация, при которой зарплата доставщика еды выше, чем та, что может получить молодой специалист, работая по профилю, мешает трудоустройству выпускников.

Речь идёт не только о конкретной сумме зарплат, которую должны получать бюджетники, а об уровне жизни в стране в целом, считает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнёв.