На пляже в Рязани разобрали новую беседку Полиция сообщила подробности ДТП с пострадавшими на площади Ленина На пляже в Рязани разобрали новую беседку Региональное отделение Движения Первых и «Завод ТЕХНО» договорились о сотрудничестве Приехавшего в отпуск бойца СВО зарезали во время сна Огромная пробка образовалась в Рязани утром 14 мая Автор: 7info Опубликовано 14.05.2024 10:13 На пляже у Орехового озера в Рязани практически разобрали новую беседку. Об этом сообщила подписчица телеграм-канала «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ». — На скамейке и столешнице оторваны брусья, а на столешнице оторваны не просто так, а с каждой стороны одинаковое количество, будто кто-то для стола себе унёс, — пишет рязанка. Пользовательница соцсети предполагает, что часть досок пошла для поддержания костра. — Ну это же не нормально! Ведь сделано это не для того чтобы так поступали! Почему некоторые личности думают что могут делать что захотят с общим имуществом? Предлагаю этим странным личностям кто это сделал самим купить расходные материалы, построить себе такую беседку, а потом разбирать её и кидать в костёр если им так хочется, — написала жительница Рязани. Фото: t.me/rznlifetg Новости СМИ2 Поделиться: VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Популярные материалы Картаполов прокомментировал слова Белоусова о мобилизации В Ленобласти мать застала интимную сцену 13-летнего сына и подруги Стала известна причина смерти бойца, чья мать вскрыла цинковый гроб Андрей Карпунин попрощался с коллективом Рязанской ОКБ Машину депутата Харитонова взорвали в зоне СВО Рязанский фанат SHAMAN не пришел на собственный концерт Рязанка рассказала о женщине, которая преследовала ее и просила стать донором крови Михалков предупредил о попытке элит атаковать Путина, используя героев СВО Рязанский поклонник SHAMAN Федор Харитонов выступит с песнями любимого певца на Почтовой Большегрузы встали перед мостом через Оку в Рязани Последние публикации ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Полиция сообщила подробности ДТП с пострадавшими на площади Ленина 14.05.2024 10:21 Региональное отделение Движения Первых и «Завод ТЕХНО» договорились о сотрудничестве 14.05.2024 10:07 Приехавшего в отпуск бойца СВО зарезали во время сна 14.05.2024 09:57 Огромная пробка образовалась в Рязани утром 14 мая 14.05.2024 09:41 Рязанский музыкальный театр представил программу «Великой Победе посвящается» 14.05.2024 09:35 Появилось видео с места ДТП с пострадавшими на площади Ленина в Рязани 14.05.2024 08:44 Эндокринолог назвала причину вечно грязной головы 14.05.2024 08:25 Эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода 14.05.2024 08:15 Три человека пострадали в ДТП в центре Рязани 14.05.2024 08:09 Стоматолог предупредила о смертельной опасности зубных болезней 14.05.2024 07:38 В России введут новую систему оплаты труда бюджетников 14.05.2024 07:29 Назначение Белоусова приблизит Россию к победе, считает экстрасенс 14.05.2024 07:01