На пляже в Рязани разобрали новую беседку

— Ну это же не нормально! Ведь сделано это не для того чтобы так поступали! Почему некоторые личности думают что могут делать что захотят с общим имуществом? Предлагаю этим странным личностям кто это сделал самим купить расходные материалы, построить себе такую беседку, а потом разбирать её и кидать в костёр если им так хочется, — написала жительница Рязани.