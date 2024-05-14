Вторник, 14 мая, 2024

На пляже в Рязани разобрали новую беседку

Автор: 7info

Опубликовано

На пляже у Орехового озера в Рязани практически разобрали новую беседку. Об этом сообщила подписчица телеграм-канала «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ».

— На скамейке и столешнице оторваны брусья, а на столешнице оторваны не просто так, а с каждой стороны одинаковое количество, будто кто-то для стола себе унёс, — пишет рязанка.

Пользовательница соцсети предполагает, что часть досок пошла для поддержания костра.

— Ну это же не нормально! Ведь сделано это не для того чтобы так поступали! Почему некоторые личности думают что могут делать что захотят с общим имуществом? Предлагаю этим странным личностям кто это сделал самим купить расходные материалы, построить себе такую беседку, а потом разбирать её и кидать в костёр если им так хочется, — написала жительница Рязани.

На пляже в Рязани разобрали новую беседку

Фото: t.me/rznlifetg

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