Вторник, 14 мая, 2024

Рязанский музыкальный театр подготовил программу «Великая Победа: гордимся и помним»

Автор: 7info

Опубликовано

О великих рязанцах сказано и написано немало. Но в преддверии 9 мая мы решили кому-то напомнить, а кого-то познакомить с судьбами отважных героев, в честь которых названы улицы, скверы, школы, площади. 7 и 8 мая солисты Рязанского музыкального театра посетили школу № 67 с программой «Великая Победа: гордимся и помним».

Ведущие Ирина Маненкова и Алексей Исаев рассказали детям о героях Великой Отечественной войны: Антонине Зубковой, Александре Типанове, Леониде Рытикове, Александре Фирсове, Фёдоре Полетаеве, Сергее Бирюзове, Владимире Молодцове, Иване Завражнове, Николае Стройкове.

Музыкальной иллюстрацией ярких страниц биографии героев стали песни К.Молчанова, Я.Френкеля, М.Таривердиева, М.Блантера, И.Дунаевского и других композиторов. Солисты Ирина Маненкова, Наталья Нелюбина, Сергей Гайдей, Станислав Грязнов, Алексей Исаев, Алексей Никифоров дали три концерта для учащихся разного возраста. Дети приняли программу с большим интересом. Всеми любимую «Катюшу» и старшие, и младшие школьники пели вместе с артистами, а знаковую для каждого песню Д.Тухманова «День Победы» слушали стоя.

Овации, слова благодарности и добрые пожелания в адрес артистов Рязанского музыкального театра стали подтверждением того, что у подрастающего поколения есть интерес к отечественной истории и музыке.

Рязанский музыкальный театр подготовил программу «Великая Победа: гордимся и помним»
Рязанский музыкальный театр подготовил программу «Великая Победа: гордимся и помним»
Рязанский музыкальный театр подготовил программу «Великая Победа: гордимся и помним»
Рязанский музыкальный театр подготовил программу «Великая Победа: гордимся и помним»
Рязанский музыкальный театр подготовил программу «Великая Победа: гордимся и помним»
Рязанский музыкальный театр подготовил программу «Великая Победа: гордимся и помним»

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