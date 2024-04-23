Провидица Мишина предрекла изменение границ России

Границы России уже в ближайшее время снова могут измениться. В этом уверена популярная провидица Инна Мишина. По всей видимости, это может произойти в контакте спецоперации на Украине. Свой прогноз на ближайшие события она представила интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Совсем скоро, по словам Мишиной, глава киевского режима Владимир Зеленский может понести заслуженное наказание. В отношении политика могут объявить трибунал. Незадолго до того, как Зеленский получит заслуженное наказание, добавила экстрасенс, Финляндия и Греция могут уйти под воду. Причины этого остались «за кадром», их в своём сне Мишина не увидела.

— Вся эта ситуация закончится в холодное время, у России изменятся границы. Во сне огромный крест горел, люди были очень злы в отношении Зеленского, а у него глаза мутные, заплывшие, как у загнанного дикого зверя. Он получил возмездие за боль и страдания, которые причинил, — говорит ясновидящая.

Мишина добавляет: не исключено, что трибунал над Зеленским состоится 2, 5, 22 или 25 ноября.

Ранее астролог Татьяна Борщ предрекла присоединение к РФ новых территорий.

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.

Также астролог оставила прогноз на завершение спецоперации. По её словам, боевые действия завершатся в конце 2025 — начале 2026 года победой России.