Эндокринолог назвала причину вечно грязной головы

Одна из причин вечно грязной головы — фастфуд и газировка. Об этом написала в телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Людям, у которых волосы быстро становятся сальными, их приходится мыть ежедневно, медик рекомендует рассмотреть возможность пересмотреть свой рацион.

Ученые выяснили, что ультраобработанные продукты — чипсы, печенье, полуфабрикаты, газировка — усиливают активность сальных желез и повышают жирность кожи головы, пишет Павлова.

Помимо подпорченного внешнего вида и настроения, возникают такие симптомы как зуд, раздражение кожи и выпадение волос. Также, по словам эндокринолога, фастфуд сокращает продолжительность жизни, приводя к развитию множества различных заболеваний.

По словам Павловой, организм сам начнёт тянуться к здоровой пище через некоторое время после сокращения употребления сахара и жиров.