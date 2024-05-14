Вторник, 14 мая, 2024

Эндокринолог назвала причину вечно грязной головы

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Одна из причин вечно грязной головы — фастфуд и газировка. Об этом написала в телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Людям, у которых волосы быстро становятся сальными, их приходится мыть ежедневно, медик рекомендует рассмотреть возможность пересмотреть свой рацион.

Ученые выяснили, что ультраобработанные продукты — чипсы, печенье, полуфабрикаты, газировка — усиливают активность сальных желез и повышают жирность кожи головы, пишет Павлова.

Помимо подпорченного внешнего вида и настроения, возникают такие симптомы как зуд, раздражение кожи и выпадение волос. Также, по словам эндокринолога, фастфуд сокращает продолжительность жизни, приводя к развитию множества различных заболеваний.

По словам Павловой, организм сам начнёт тянуться к здоровой пище через некоторое время после сокращения употребления сахара и жиров.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Появилось видео с места ДТП с пострадавшими на площади Ленина в Рязани

Эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода

Три человека пострадали в ДТП в центре Рязани

Стоматолог предупредила о смертельной опасности зубных болезней

В России введут новую систему оплаты труда бюджетников

Назначение Белоусова приблизит Россию к победе, считает экстрасенс

Земля пережила одну из сильнейших за всю историю наблюдений магнитных бурь

В девяти районах Рязанской области отключат эфирное ТВ

Подростки на мотоцикле пострадали в ДТП в центре Рязани

В Белгороде при атаке ВСУ серьёзно ранена женщина, повреждена школа

Эксперты пояснили, как новый министр обороны РФ повлияет на СВО

В Спас-Клепиках сбили 13-летнюю девочку

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Появилось видео с места ДТП с пострадавшими на площади Ленина в Рязани

Новости Рязани
По предварительным данным, травмы получили три женщины. Двоих доставили в БСМП, одна от госпитализации отказалась.

Эксперт назвал способ прекратить обстрелы Белгорода

Новости мира
По его мнению, для этого необходимо создать буферную зону.

Три человека пострадали в ДТП в центре Рязани

Новости Рязани
По данным источника, столкновение двух легковушек произошло поздно вечером 13 мая.

Стоматолог предупредила о смертельной опасности зубных болезней

Новости мира
Например, если не лечить кариес, то может развиться пульпит или периодонтит — воспаление нерва зуба и окружающих его тканей.

В России введут новую систему оплаты труда бюджетников

Новости мира
Задача по внедрению новой системы оплаты труда была поставлена в указе президента РФ