ХК «Рязань-ВДВ» произвела обмен нападающих с ХК «Юнисон-Москва»

Хоккейная команда «Рязань-ВДВ» произвела обмен нападающих с ХК «Юнисон-Москва». Об этом сообщается в группе Рязанской команды ВКонтакте.

В Рязань переходит 20-летний нападающий Семён Шведов — воспитанник Можайской школы хоккея, чемпион МХЛ в составе «Юнисон-Москва» (2023/2024). Опыт Шведова в ВХЛ: 28 матчей, 2 очка.

В ХК «Юнисон-Москва» переходит Александр Морозов. В ХК «Рязань-ВДВ» пожелали Александру успехов в новой команде и поблагодарили за работу.