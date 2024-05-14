В Агро-Пустыни появится новая школа

В Рязани готовят проектно-сметную документацию на строительство новой школы в селе Агро-Пустынь. Об этом сообщила администрация Рязанского района в комментариях под постом губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Сообщается, что необходимые документы будут готовы к июню этого года. Затем проект направят на госэкспертизу. В случае положительного решения администрация рассчитывает на участие в федеральной программе для финансирования строительства.

Строить школу, по словам сотрудников администрации, приступят сразу, как получат средства и найдут подрядчика.