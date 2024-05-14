Вторник, 14 мая, 2024

Региональное отделение Движения Первых и «Завод ТЕХНО» договорились о сотрудничестве

Автор: 7info

Опубликовано

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Движения Первых Рязанской области и «Заводом ТЕХНО», документ подписали руководители двух организаций Татьяна Косачева и Евгений Дивущак.

Соглашение предусматривает плотное взаимодействие в сфере экологического и профориентационного просвещения. В день подписания соглашения в рамках всероссийского проекта «В гостях у учёного» три рязанских завода компании ТЕХНОНИКОЛЬ, в том числе «Завод ТЕХНО», приняли первую экскурсионную группу, состоящую из участников Движения.

В рамках экскурсий сотрудники заводов рассказали школьникам о производстве теплоизоляции из каменной ваты и гибкой черепицы, а также возможностях прохождения практики во время обучения в колледжах и вузах и дальнейшем трудоустройстве на заводах корпорации. Ярким моментом экскурсии стало посещение лабораторий корпорации, где ребята своими глазами могли контроль параметров качества готовой продукции и разработку новых уникальных рецептур.

Помимо этого, совместно с «Заводом ТЕХНО» рязанское отделение Движения Первых запустило конкурс экологических плакатов, к участию в котором приглашаются жители Рязанской области от 6 до 18 лет. Участникам для конкурса будет необходимо подготовить рисунок на экологическую тематику, работы победителей будут размещены на билбордах, а сами победители получат путёвки на профильную экологическую смену Движения Первых, которая пройдёт в ноябре на базе центра «Лучезарный».

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» — крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 44 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Программно-проектная деятельность Движения осуществляется по направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт и здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях. 

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации. 

Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы — граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».

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