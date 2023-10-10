Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать новогодние товары

Эксперты рассказали, почему магазины стали так рано продавать новогодние товары и когда их выгоднее покупать.

Так, техноблогер Павел Трухачев предположил, что за столь ранним интересом магазинов к Новому году может стоять вполне рациональная причина. По его мнению, магазины просто распродают прошлогодние остатки товаров. Некоторые гипермаркеты решили закупить праздничную продукцию у поставщиков раньше по более выгодной цене из-за нестабильного курса валют.

Маркетолог Юлия Соловьева отметила, что, возможно, так магазины пытаются «перехватить» покупательский спрос раньше конкурентов.

«Люди стали внимательнее относиться к своим расходам и начинают заранее подыскивать подарки по лучшим ценам, так как знают, что под Новый год скидки разве что на ценниках, а в реальности цены на многие товары становятся выше», — уточнила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Еще одной причиной Соловьева назвала рост заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ. Из-за этого магазины могут бояться новых ограничений, поэтому и хотят не упустить новогодний спрос.

Также на появление новогодних товаров в магазинах могла повлиять неспокойная обстановка в мире: в такие моменты людям больше хочется праздника, чтобы отвлечься.