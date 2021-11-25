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Четверг, 25 ноября, 2021
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«Я прошла все круги ада»: мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о поисках дочери

Александр Ильин
Фото: соцсети / instagram.com/mrs.kosheleva62

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева рассказала о четырёх месяцах поиска дочери. Пост опубликован в Instagram. 

— Четыре месяца я ищу свою дочь и не могу найти, словно Лена растворилась в воздухе, исчезла бесследно, — написала Кошелева.

Женщина отмечает, что за четыре месяца со дня исчезновения дочери прошла все круги ада.

Как пишет Наталия, она будет «искать и ждать свою дочь всю жизнь». 

Ранее адвокат рассказал, почему пропавшую рязанку Елену Логунову не засняли камеры видеонаблюдения. 

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