«Я прошла все круги ада»: мать пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказала о поисках дочери

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева рассказала о четырёх месяцах поиска дочери. Пост опубликован в Instagram.

— Четыре месяца я ищу свою дочь и не могу найти, словно Лена растворилась в воздухе, исчезла бесследно, — написала Кошелева.

Женщина отмечает, что за четыре месяца со дня исчезновения дочери прошла все круги ада.

Как пишет Наталия, она будет «искать и ждать свою дочь всю жизнь».

Ранее адвокат рассказал, почему пропавшую рязанку Елену Логунову не засняли камеры видеонаблюдения.