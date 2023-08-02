Из-за жаркой погоды в Рязанской области повысился риск лесных пожаров

В ближайшие дни в Рязанской области существенно увеличится риск возникновения лесных пожаров, информирует правительство региона.

С 3 по 7 августа в Рязанской области прогнозируется жаркую и засушливую погоду, из-за чего вырастет риск возникновения лесных пожаров.

Кроме этого, на территории региона действует особый противопожарный режим, согласно которому гражданам запрещено посещать леса, разводить там костры, устанавливать мангалы, использовать пиротехнику, жечь траву и отходы и проводить любые пожароопасные работы.

Нарушение этих правил влечет наложение административного штрафа от 40 000 рублей до 1 000 000 рублей, напоминает министерство природопользования.