Вторник, 15 августа, 2023
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Ипотечные ставки для рязанцев пойдут вверх

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Изображение от wirestock на Freepik

Ставки по ипотечным кредитам для рязанцев могут стать выше уже со следующей недели. О вероятном подорожании ипотеки после повышении ключевой ставки Центральным Банком, сообщили специалисты ипотечного отдела «Северной Компании».

15 августа Центральный Банк Российской Федерации на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%.  Это повышает кредитные ставки и для для граждан, и для застройщиков.

— По нашему опыту, до роста ставок по ипотеке счет идет на дни. Ставка по заключенным договорам фиксируется на весь срок кредита, для успевших заключить договор до подорожания, будет действовать старая, более низкая кредитная ставка, — заявил представитель застройщика.

Как пояснили в «Северной Компании», все ипотечные программы по старым ценам  пока еще доступны. Действует льготная «it-ипотека» по ставке  от 2,1%, «семейная ипотека» от 3,4%, «Госпрограмма 2020» по ставке от 5,4%.

По оценке специалистов ипотечного отдела застройщика, повышение  ключевой ставки на 3,5%, это серьезный рост и изменение условий может ждать целый ряд  ипотечных программ.

— Мы не рекомендуем откладывать запланированную покупку квартиры, сейчас наоборот становится максимально важным оперативное оформление сделки, ведь сохраняется возможность зафиксировать в договоре действующую кредитную ставку и избежать дополнительных трат, — говорится в сообщении пресс-службы «Северной Компании».

Офис «Северной Компании» расположен по адресу ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье — с 10.00 до 15.00.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Телефон 707-000.

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