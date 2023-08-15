Ипотечные ставки для рязанцев пойдут вверх

Ставки по ипотечным кредитам для рязанцев могут стать выше уже со следующей недели. О вероятном подорожании ипотеки после повышении ключевой ставки Центральным Банком, сообщили специалисты ипотечного отдела «Северной Компании».
15 августа Центральный Банк Российской Федерации на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. Это повышает кредитные ставки и для для граждан, и для застройщиков.
Как пояснили в «Северной Компании», все ипотечные программы по старым ценам пока еще доступны. Действует льготная «it-ипотека» по ставке от 2,1%, «семейная ипотека» от 3,4%, «Госпрограмма 2020» по ставке от 5,4%.
По оценке специалистов ипотечного отдела застройщика, повышение ключевой ставки на 3,5%, это серьезный рост и изменение условий может ждать целый ряд ипотечных программ.
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