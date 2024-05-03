О том, как распознать сахарный диабет на ранних стадиях, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По её словам, насторожить должны такие симптомы, как жажда, частое и обильное мочеиспускание, быстрая утомляемость, повышенный аппетит и чувствительность кожи.

Кроме того, на проблемы с усвоением глюкозы могут указывать плохо заживающие ранки и повреждения кожи. Не переработанная организмом глюкоза поражает стенки сосудов и капилляров, что, в свою очередь, вызывает нарушения в работе нервных окончаний. Это приводит к поражению конечностей, почек и сетчатки глаза.

Врач отметила, что на поздних стадиях диабета могут развиться атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, которые провоцируют инсульты и инфаркты.

Также диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности и ампутации нижних конечностей, подчеркнула Чиркова.