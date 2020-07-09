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Гороскоп на 10 июля

Юлия Кирьянова
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Овен

10 июля – судьбоносный день для Овна, поэтому с утра нужно обязательно встать на обе ноги. Не будьте суеверны, счастье не обойдет стороной. Зарядите не только настроение, но и фотоаппарат. Ярких впечатлений будет море, запомните все события не реально. Повышенное внимание к вам будет, это точно. Наденьте новый костюм и галстук.

Телец

Телец так соскучился по родственникам, что этот день посвятит именно им. Сначала созвонитесь, поговорите, а потом стройте планы. Ничего не упустите из внимания, любые мелочи окажутся знаками судьбы. Сюжет в любви будет разворачиваться, как в мелодраме. Но завершающим аккордом не станет конфликт, наоборот, горячие объятия и жаркие поцелуи.

Близнецы

Настроение у Близнецов будет не просто восхитительное, а космическое. Если, конечно же, есть с чем сравнивать. Вы успеете сделать все, что задумали накануне. Вот только сделка сорвется, но это даже к лучшему. Карьера и так стремительно идет в гору, зачем вам волокита с мелкими проектами? Садитесь на диету, если хочется слегка похудеть.

Рак

Гороскоп рекомендует Раку меньше думать о деньгах, тогда они точно осядут в кармане. Вот тут вас ждет самое интересное – куда потратить прибыль? Можно прогуляться по городу и заглянуть в любимый супермаркет. Не экономьте на себе, покупки будут удачными. Со старшими родственниками случится спор, но в итоге придете к компромиссу.

Лев

10 июля 2020 Льва будет сложно в чем-то разубедить. Таким настойчивым и амбициозным вас никто не видел. Дело в новых проектах, которые разрывают на части все сотрудники. Не волнуйтесь, без своего «куска» не останетесь. Причем он окажется самым вкусным и жирным. Денежная тема больше не будет тревожить, вам удастся заключить сделку.

Дева

Если и бывают неотразимые люди, то это Девы. Сегодня вы будете на высоте и произведете фурор даже на слабовидящих особ. Решение одной давней проблемы придет само собой. По дороге на работу встретите человека, с которым когда-то работали. Казалось бы, пустая болтовня, а мудрые советы запомните навсегда. Для дальней дороги пока не время.

Весы

10 июля Весам нельзя выставлять свои «рожки» напоказ. Поберегите их для более удачного случая. Не стоит бодаться и соревноваться в знаниях с теми, кто вам неровня. На семейном совете разрешится бытовая проблема. Как хорошо, что вы предложили о ней поговорить вслух. Неожиданный сюрприз в денежном эквиваленте ждет вас поздно вечером.

Скорпион

Скорпиону сегодня не желательно принимать решения в состоянии аффекта. Если поведете себя бестактно и грубо, то получите сполна. Больше времени проводите на улице, прогулка позволит избавиться от раздражения. Заметно улучшится состояние здоровья у тех, кто простудился. Народные средства творят чудеса, откажитесь от новомодных таблеток.

Стрелец

В этот день Стрельцу нужно быть острожным на дороге и в быту. Если не выспались, то не стоит браться за тяжелую работу. Оставьте все это на потом», сегодня разрешается. Отдых в кругу друзей пойдет на пользу, как настроению, так и здоровью. Особенно, если алкоголь заменить на соки. Не удивляйтесь, но и такое возможно в веселой компании.

Козерог

Гороскоп обещает Козерогу успешный день, если заранее знать, чего хочешь от работы. Только не впрягайтесь в то, что вам незнакомо. Слушайте внимательно не только шефа, но и свое сердце. Опыт у вас, конечно же, Богатый, но квалификация не помешает. Судьба может сыграть злую шутку с теми, кто недавно расстался с избранником из-за своей ревности.

Водолей

Если профессия у Водолея связана с риском, то нужно быть внимательнее. Можно даже о провод запнуться, если задуматься и бегать, как электрический веник. Тем, кто занимается производством сложных приборов, тоже осторожность не помешает. Зато творческим личностям Фортуна благоволит. Все запланированные проекты получат одобрение.

Рыбы

Окинет Рыбка оком домашний очаг и поймет, что посуда старая, тарелки вышли из моды, а вентилятор не работает. Короче, пора обновляться, точнее, отправляться за покупками. Не стоит спрашивать советов у друзей, отталкивайтесь от своего вкуса и мнения. В личной жизни улыбнется не только удача, но и симпатичный сосед по лестничной площадке.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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