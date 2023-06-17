Суббота, 17 июня, 2023
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Два человека, включая ребёнка, погибли в массовом ДТП в Чувашии

7info
Фото: t.me/mvd_chuvashia

В Чувашии в ДТП с участием 5 автомобилей погибли 2 человека, 1 получил травмы. Подробности сообщила пресс-служба МВД республики.

Массовая авария произошла 17 июня в 07.15 на трассе М7 в Козловском районе. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Лада Калина», выезжая с автозаправочной станции по полосе разгона, попытался опередить грузовик Scania с полуприцепом. При перестроении водитель легковушки потерял управление и вылетел на встречку, где находился тягач Sitrak с полуприцепом.

От удара легковушку отбросило на фуру Scania, которую она опережала. Затем «Калину» отбрасывает на встречный тягач Sitrak без полуприцепа. Тягач Sitrak с полуприцепом врезается на встречке с минивэном Toyota Alphard.

В аварии погибли водитель «Калины» и его 13-летний пассажир. Один из дальнобойщиков получил ранения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Два человека, включая ребёнка, погибли в массовом ДТП в Чувашии
Фото: t.me/mvd_chuvashia
Два человека, включая ребёнка, погибли в массовом ДТП в Чувашии
Фото: t.me/mvd_chuvashia

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